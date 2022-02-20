英超｜偕卡尼合作入球平紀錄　孫興慜訴心聲「季初曾為拍檔態沉傷心」 (14:36)

韓國隊前鋒孫興慜今仗開賽4分鐘，便在一次防守反擊助攻新兵古路施夫斯基開紀錄，曼城中場根度簡再於33分鐘建功，追平1：1。曼城在下半場繼續狂攻，但難阻孫興慜在59分鐘再獻助攻，由前線老拍檔哈利卡尼射入。熱刺此時再領先2：1，但補時兩分鐘失12碼，被曼城的馬列斯操刀再次追平。不過，熱刺隨即由施夫基斯貢獻助攻，卡尼梅開二度絕殺對手，以3：2令曼城15場不敗走勢告終。

熱刺此前聯賽三連敗，卻在挑戰榜首的硬仗打出爭氣波，暫以23戰得39分排第7位，較多踢兩場排第4的曼聯只少4分。曼城則以26戰63分續居首，利物浦同日以3：1反勝諾域治，25戰得57分，追至只落後曼城6分。

熱刺今場另一焦點，是孫興慜助攻卡尼的入球。這對前線拍檔第36次合力炮製入球，追平林柏特與杜奧巴昔日在車路士的英超紀錄，卡尼於94分25秒入球，更是2009年效力曼聯的奧雲之後，對陣曼城最遲的致勝球。

卡尼與孫興慜賽後分別接受訪問，「老孫」似是感觸良多，「我們等了很久，這是一個歷史時刻，但我沒有貢獻太多，只是傳球，他就會在禁區完成攻勢。卡尼曾經入很多球，季初他很努力，卻陷入球荒，我為他傷心，但現在我們做到了，能與他合作是很大的榮譽。」卡尼亦稱與孫興慜合作無間，互相了解，更急不及待回去重溫這個入球。

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