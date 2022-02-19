英超︱曼聯玫瑰打吡前爆爭隊長權鬥　蘭歷克闢謠稱馬古尼地位不變 (21:44)

哈利馬古尼於2019年夏天以8000萬鎊（約8.5億港元）天價轉會費加盟曼聯後，翌年1月被時任領隊蘇斯克查委任為「紅魔」新隊長，但今季表現長期低迷，飽受各界批評。英國《每日鏡報》獨家報道，聲稱曼聯兩位球星C朗與馬古尼正在上演「權力遊戲」，報道稱蘭歷克與C朗曾跟馬古尼就隊長一職展開討論，C朗願代替馬古尼任隊長以減輕其壓力，但遭對方拒絕，因他擔心自此永久失去隊長臂章。報道又稱蘭歷克希望由C朗擔任年輕隊友的導師協助成長，此舉也令馬古尼擔心自己在球隊地位受挑戰。

馬古尼其後在社交網發文澄清有關報道完全不實，強調球隊目前團結一致，專注對列斯聯的比賽。蘭歷克在賽前記者會亦直斥報道一派胡言，「我從沒跟任何球員討論過要更換隊長，球隊是我決定由誰擔任隊長，亦不必跟任何人談論。馬古尼到今季結束前，他都會繼續擔任曼聯隊長。」蘭歷克亦強調，曼聯目前更衣室氣氛比過去數周更好，要在球場上繼續展示團結一面。

曼聯舊將貝碧托夫認為，如果傳聞屬實，二人應當面溝通盡快解決問題，「這樣的傳聞不是曼聯目前所需，因為球隊正為爭前四而戰，這是他們必須達成的目標」。美國網媒The Athletic知名記者大衛奧斯甸在報道時表示，不會驚訝C朗想擔任曼聯隊長，或在隊中尋求更多權力和影響力，「因為他由很久以前開始（首次加盟時），就已經是曼聯的關鍵球員」。

而曼聯明晚作客列斯聯一戰，將是列斯聯相隔18年後，再次有球迷入場主場觀戰玫瑰打吡，上季賽事因疫情關係而閉門舉行。領隊比爾沙期望球迷能夠給球隊最熱烈支持；今季加盟的丹尼爾占士將倒戈。

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