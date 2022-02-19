北京冬奧｜中國電影情節描述韓速滑選手犯規　韓教授去信IOC斥誹謗 (20:28)

《飛吧，冰上之光》本月12日在串流平台愛奇藝上架，當中一段情節引起韓國網民熱議，片段中的韓國選手在一項冬奧資格賽，故意絆跌主角，令對方血流披臉。韓國誠信女子大學教授徐垧德昨日在社交網表示，已就此事去信IOC，認為電影情節在冬奧期間播出，是對韓國短道速滑選手非常嚴重的誹謗。國際奧委會未回應此事，《環球時報》英文版則寫道，中國亦有網民質疑此舉是該名教授的技倆，藉此煽動韓國近期的反華情緒。

中國隊與韓國隊在速度滑冰界一向鬥得激烈，今屆冬奧男子1000米賽事，韓國隊的李俊瑞在準決賽被指違規取消資格，中國隊星將武大靖以次名晉級，再與任子威包辦銀牌及金牌。1500米賽事則相反，任子威在準決賽被指違規遭DQ，韓國隊的朴章赫以次名晉級決賽，黃大憲終在決賽封王。

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