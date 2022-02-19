NBA｜真路比利入圍名人堂候選名單　狀元根寧咸膺新秀賽MVP（附精華） (18:11)

昔日聖安東尼馬刺「鐵三角」之一的阿根廷隊名宿真路比利，退役約4年即獲籃球名人堂列入本年度侯選名單，其餘入圍的包括90年代金州勇士名宿添夏達威、名帥佐治卡爾，以及名球證祖爾哥羅福等共11人。

至於今早展開的全明星周，「頭盤」有名人賽及改制的新秀對抗賽，今屆新秀賽由一、二年生及培育未來NBA新人的發展聯盟（G League）球隊引爆者組成，分為4隊，並以入選「NBA 75大」名宿的歷基巴利（Rick Barry）、艾斯基湯馬士（Isiah Thomas）、占士禾菲（James Worthy）及披頓（Gary Payton）命名。

準決賽兩仗分別先取50分的球隊晉級，勝方緊接出戰決賽，先取25分為冠軍。應屆選秀狀元兼底特律活塞得分後衛卡迪根寧咸，在準決賽攻入13分，助巴利隊以50：48挫披頓隊。另一場則由艾斯基隊以50：49險勝禾菲隊。巴利隊在決賽以25：20擊敗艾斯基隊封王，根寧咸亦當選賽事最有價值球員（MVP）。

NBA明早將舉行全明星周末派對，分別上演技巧挑戰賽、三分賽及入樽賽。

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