F1︱平治新季戰車亮相　領隊禾夫尊重賽會改革決定　「是時候向前看」 (20:01)

去季F1阿布扎比站的煞科戰，紅牛的韋斯塔本在最後一圈戲劇性地反壓咸美頓，終在車手榜險勝對方首膺世界冠軍。由於該仗末段賽事總監米高馬斯在安全車及慢車安排上出現爭議判決，被外界視為間接幫助了「韋少」後上封王，賽後平治車隊對結果強烈不滿，上訴至國際汽車聯盟（FIA）但被駁回，其後更傳出年屆37歲的咸美頓因此意興闌珊，有意退役。

賽會經過長時間內部檢討後，終在昨日宣布解僱米高馬斯，換上費迪亞斯（Eduardo Freitas）及韋治（Niels Wittich）共同擔任賽事總監，並由曾為F1副總監的巴殊（Herbie Blash）擔任高級顧問，組成監管賽事的「鐵三角」。

此外，賽會同時宣布了三項改革，包括成立虛擬賽事管理室（Virtual Race Control Room），即類似足球賽事的VAR，利用場內鏡頭協助裁決；取消電視直播時公開播放賽事總監與車隊負責人的對話；競技顧問委員會將檢討安全車帶領落後一圈或以上的「慢車」安排及程序，並在下月開季前落實新措施。

今與咸美頓及羅素一同亮相戰車發布會的平治領隊禾夫，對相關安排表示尊重，他表示：「上季煞科戰的爭議大家仍記憶猶新，希望新安排能避免同類事件再發生。事到如今，車隊也是時候向前看，停止談論那次爭議。」至於黑帝亦為退役傳聞辟謠，稱自己「從未打算停下來」。

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