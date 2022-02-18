北京冬奧︱華莉娃失利後遭冷待　IOC主席巴赫斥俄教練「行為令人心寒」 (19:28)

華莉娃昨於自由滑期間多個跳躍動作失去平衡甚至跌倒，等候成績出爐時已激動落淚，教練Eteri Tutberidze當時未即時安慰對方，反質問她「為何停止奮鬥？」。巴赫今（18日）在記者會上，批評俄教練團對將近崩潰的華莉娃表現冷淡，讓人不寒而慄，「當我看見她（華莉娃）身旁最親近的人如何對待她，是多麼的冷酷，看起來真的令人心寒。相比起安慰或協助她，你更可感受這讓人毛骨悚然的氣氛和距離。如在肢體語言上加以解讀，情况會更糟，因我在電視上看見了更多不屑一顧的姿態」。

至於華莉娃的隊友托露索娃，儘管昨歷史性做出5次四周跳，但仍屈居於另一俄將舒查巴高娃得銀牌。她賽後難掩失望，在頒獎禮上疑作出不文手勢的她，受訪時直言因過去3年均緣盡錦標心灰意冷，甚至表明「不願再滑冰」，「人人都有金牌，卻從來沒我份。我討厭滑冰這項運動，我以後不會再滑冰」。

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