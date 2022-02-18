北京冬奧︱谷愛凌U型場地技巧賽封后　今屆獨取2金1銀締歷史　中國隊累計第8金 (17:03)

昨日（17日）於資格賽首名晉級的谷愛凌決賽壓軸登場，在首輪發揮冠絕全場，以93.25分進佔首位。她在次輪與首輪一樣，以連續兩個900度轉登場，其餘動作亦穩定完成，更進一步獲得95.25分遙遙領先。她在最後一輪登場前，已因其他對手未能超越其分數鎖定金牌，迅即喜極而泣，跟身旁的工作人員相擁慶祝，在最後一跳未做出原定動作，改為以飛躍表演慶祝勝利。衛冕的加拿大隊好手舒夏普以90.75分屈居亞軍摘銀，其隊友卡加則獲銅牌。同樣晉級決賽的中國隊代表李方慧、張可欣，則分別以第5及第7名完成。

谷愛凌上周已在大跳台拿下首金，周二（15日）在坡面障礙技巧賽掛銀，今再為中國隊摘下第8金，初戰冬奧共取得2金1銀，成為首名在冬奧自由式滑雪單屆取得3面獎牌的運動員。她賽後眼泛淚光地說：「我第一次覺得自己實至名歸，我真的憑努力贏到了，因此我最後一輪決定作飛躍表演，為這次冬奧之旅劃上圓滿句點」。

她在冬奧後將到史丹福大學展開大學生涯，被問到會否再戰下屆米蘭冬奧，她坦言對此未有頭緒，「我仍很愛滑雪，我想繼續參加比賽，但要視乎能否有足夠時間和資源兼顧。我會選擇做任何覺得對的事，冀身處不同崗位均能帶來正面的轉變」。

其他報道：疫情︱港超新增12宗職球員初步確診 累計23個案 理文首染疫

其他報道：北京冬奧｜華莉娃風波中連環失準「梗頸四」 坂本花織破俄壟斷摘銅