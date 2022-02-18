歐霸︱巴塞逼和拿玻里失先機　費托屢失機自責落淚（附精華） (17:57)

今季於歐聯分組賽出局的巴塞隆拿，相隔18年再戰歐霸（當時仍為前身的歐協盃），今晨迎戰拿玻里雖全場多達21次攻門，卻於29分鐘先失守，被客軍中場施連斯基禁區內補射先開紀錄。

佔據主動的巴塞終在換邊後初段，憑上月回巢的翼鋒阿達馬查奧爾在右路一次傳中球，博得對方手球獲12碼，由前鋒費倫托利斯操刀扳平。惟這名21歲西班牙國腳是役分別在28及88分鐘，兩度僅面對客軍門將的黃金機會下直射出界，終令球隊以1：1言和收場，失掉作客入球兼未取勝，晉級頓失先機。

賽後「費托」難掩失望之情，掩面自責落淚，需由隊友上前安慰。不過，巴塞主帥未有怪責對方，「己隊是役欠缺了一點運氣，但整體表現我很滿意」。

同日多蒙特在首席射手艾寧夏蘭特因傷缺陣下，主場以2：4不敵格拉斯哥流浪，瀕臨出局邊緣。而暫列西甲次席的西維爾，則有曼聯借將安東尼馬迪爾首為新東家建功，主場以3：1擊敗薩格勒布戴拿模。

歐協聯淘汰賽附加賽今晨亦上演首回合賽事，李斯特城輕鬆在主場以4：1大勝丹麥的蘭達斯。至於有日本國腳古橋亨悟因傷避戰的蘇超班霸些路迪，則意外地以1：3不敵造訪的挪威球隊波杜基林特。

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