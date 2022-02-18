疫情︱港超新增12宗職球員初步確診　累計23個案　理文首染疫 (14:08)

今次新增的12個初步陽性個案，涉及4間港超球會職球員，包括標準流浪6人、傑志3人、理文2人及晉峰1人。10宗由政府認可化驗所檢驗出，而標準流浪及理文各有1宗由球會通知。所有有關人士將依照衞生署指示作合適安排。

自上周五凌晨首次公布有晉峰球員初診陽性後，連同早前確診的11名職球員，現累計有23名港超職球員初確診或確診，包括流浪11人、晉峰6人、傑志4人及理文2人。足總表示，將繼續安排定期檢測，以確保職球員的身體狀況。

理文表示，一直致力配合政府、衞生署及足總各項防疫政策，兩名球員分別於前晚及昨晚初步確診，其他職球員經足總檢測後結果均呈陰性。球會現已暫停所有分組訓練，加密職球員檢測次數。在港府收緊防疫措施，康文署轄下球場關閉，港超自上月初停擺以來，已有26場賽事要改期。

其他報道：NBA｜簡達稱獲諾貝爾和平獎提名 重申立場「表態比飯碗重要」

其他報道：英超｜曼聯放棄今夏季前訪港 貝鈞奇稱港府拒放寬隔離措施

其他報道：歐聯16強｜利物浦兩球領先國米 高普強調未安全 祖達扭傷情况未明

其他報道：北京冬奧｜華莉娃風波中連環失準「梗頸四」 坂本花織破俄壟斷摘銅