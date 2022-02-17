北京冬奧｜華莉娃風波中連環失準「梗頸四」　坂本花織破俄壟斷摘銅 (22:09)

華莉娃前天於單人滑短節目獲82.16的高分，以首名滑進今晚舉行的自由滑。她今仗壓軸登場，在舞曲《波麗露》伴隨下表現失準，多個跳躍動作均失平衡甚至跌倒，完成時失望得掩臉，等待成績時灑淚，要在旁邊的教練安慰。她在自由滑獲141.93分，以總分224.09分排第4，失落三甲。她的隊友舒查巴高娃及托露索娃各以255.95分及251.73分，獲得金、銀牌，短節目排第3的日本隊星將坂本花織以233.13分摘銅。

她上周一領軍摘得花滑混合團體賽金牌，更成功演練四周跳寫下冬奧女將歷史，惟翌日被揭去年底一次賽後藥檢失敗，獲俄羅斯解除暫時禁賽令，再遭國際奧委會、世界反禁藥組織及國際滑冰聯盟上訴，國際體育仲裁法庭終在聆訊後批准她出賽。國際奧委會賽前則表示，若華莉娃打入三甲，不會安排頒獎禮。

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