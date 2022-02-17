亞冠｜港超疫下重開無期　傑志擬提早赴泰國等地備戰 (18:37)

AFC昨公布亞冠F至J組5組東亞區賽會制主辦地點，泰國繼上屆後再次主辦3組比賽，包括傑志身處的J組，但比賽城市待公布。藍鳥在J組對手有東道主泰超球會清萊聯、中超球隊上海海港，以及日職豪門神戶勝利船或澳職球隊墨爾本勝利的附加賽勝方，兩支「勝利」球隊將於下月15日在神戶主場爭出線；J組分組賽暫定於4月15日至5月踢6場雙循環賽事。

傑志繼上屆在武里南府踢亞冠後再訪泰，因應港超賽事受本地第5波疫情而停擺逾一個月，重開無期，據悉這支港超冠軍有意提早離港備戰，到泰國或多於一個東南亞國家集訓，但仍取決於港府最新政策及香港足總決定。傑志足球總監朱志光稱，「如提前出發有一段時間，盡可能不是一站式去到比賽地方直至亞冠比賽。畢竟若太長時間，住同一地方和酒店備戰等待比賽，對球員不太理想」。

東亞區其餘4組主辦地點，分別為泰國武里南（F組）、泰國曼谷（G組）、越南胡志明市（H組）及馬來西亞新山（I組）。

另外，AFC今公佈亞洲盃外圍賽第3圈抽籤詳情，檔次根據2月份世界排名分配，烏茲別克、吉爾吉斯、印度、科威特、馬來西亞及蒙古，將成為主辦各自小組的地點。港足被編到第二檔次，下周四下午3時抽籤，賽事於6月8、11及14日舉行，6組首名及5隊最佳次名將晉身明夏在中國舉行的決賽周。

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