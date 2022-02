NBA｜簡達稱獲諾貝爾和平獎提名　重申立場「表態比飯碗重要」 (21:02)

簡達在社交網宣布獲提名諾貝爾和平獎,為此感到榮幸,並寫道「表態有時比保飯碗更重要」。他接受美國《大西洋》雜誌訪問,報道稱提名來自一名挪威國會成員。簡達早前為塞爾特人上陣,不時穿上自繪球鞋表態,球鞋曾有杯葛北京冬奧等字句。他在訪問中透露,曾因此引來NBA聯盟職員警告,更威脅若不換走球鞋便會被禁賽,但自己隨即斷言拒絕。

這名29歲土耳其裔中鋒早前改名「自由」,情人節當天正式被火箭裁走,目前仍未有加盟新球會的消息。

I’m honored and humbled to received the nomination for the Nobel Peace Prize. @NobelPrize



Sometimes taking a stand is more important than your next paycheck.https://t.co/ZjAPiHUoaD— Enes FREEDOM (@EnesFreedom) February 16, 2022