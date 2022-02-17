英超｜曼聯放棄今夏季前訪港　貝鈞奇稱港府拒放寬隔離措施 (15:56)

美國網媒The Athletic日前報道，3支英超球隊利物浦、曼聯及水晶宮有意今夏展開亞洲之旅，季前到訪泰國曼谷、新加坡及澳洲友賽。《曼徹斯特晚報》報道，曼聯此前原來曾考慮訪港踢表演賽，但研究可行性時，因港府未能保證放寬入境防疫限制，如英國來港人士必須隔離兩周等，最終取消計劃，也令香港「魔迷」無緣近距離親睹基斯坦奴朗拿度（C朗）等球星的風采。

香港足球總會主席貝鈞奇接受《南華早報》訪問時亦證實此事，「香港有很多曼聯球迷，所以不用擔心門票收入，我們也希望藉一場國際足球賽在疫情下為社會帶來更多正能量。不過，即使賽事在數個月後才舉行，但有關當局無法承諾屆時會放寬隔離措施，計劃因而告吹，一支球隊不可能只為一場比賽而要長時間隔離。」

曼聯上次訪港為2013年7月底在香港大球場友賽傑志，當時由莫耶斯領軍，最終「紅魔」憑韋碧克、基斯史摩寧、法比奧達施華、贊奴沙及連格的入球，以5：2擊敗有林嘉緯射入世界波的「藍鳥」，此役有39102人入場。

另外，Now TV今日宣布繼續取得未來3季英超香港獨家播放權，至2024/25年球季，將連續12年在香港獨家直播英超，並會在下月起推出SPOTV（頻道670及頻道671），將播放世界電單車錦標賽（Moto GP）、溫布頓網球公開賽、美國網球公開賽等。

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