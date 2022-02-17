歐聯16強｜利物浦兩球領先國米　高普強調未安全　祖達扭傷情况未明 (17:19)

國際米蘭此役9次攻門零中框，雖遜於利物浦的13射兩中，但如非國米中場查漢路古射門中楣，「紅軍」上半場已告落後。紅軍「大難不死」，再由下半場入替迪亞高祖達的羅拔圖法明奴，於75分鐘入楔前柱，迎頂安德魯羅拔臣開出的角球，令皮球溜尾柱而入。83分鐘，穆罕默德沙拿趁國米後衛解圍拖泥帶水，快腳射入地波，連續第8場歐聯作客建功，僅次於基斯坦奴朗拿度，終助紅軍以2：0勝出，晉級形勢樂觀。

惟高普拒認8強在望，他說：「國米球員的體能非常之強，用波亦很聰明。我認為己隊上半場是有機會輸兩球的。我不認同已完成晉級任務，而是只踢了上半場，下半場必須做好準備。」他又稱讚法明奴打破僵局的入球，贏在助教卡維茲的死球戰術訓練。此外，他記掛祖達的傷勢道：「他的足踝紅腫得很厲害，待詳細檢查後才知道傷勢。」國米教練「細恩」施蒙尼恩沙基為麾下的表現感到自豪，卻被法明奴的入球一盆冷水照頭淋。今次是國米自2008年後，首次在歐戰主場不敵英格蘭球隊，並令近6次主場迎戰英格蘭球隊不敗斷纜。

其他報道：英超｜曼聯放棄今夏季前訪港 貝鈞奇稱港府拒放寬隔離措施

其他報道：北京冬奧｜谷愛凌得分冠絕群雌 半管賽首名晉級明爭第2金

其他報道：港隊謝幕 望新滑冰場助發展 翁厚全壓軸戰迴轉賽飲恨 偕金和曉月底轉戰亞洲賽

其他報道：馬拉當拿舊會對碰 奧巴領巴塞爭頭炮