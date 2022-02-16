北京冬奧｜中國短道速滑強項失牌　齊廣璞滑雪為東道主摘第7金 (22:15)

已奪兩金的任子威今晚伙武大靖、孫龍及李文龍，合力出戰短道速滑男子5000米接力。他們日前在準決賽因被對手踢中跌倒，被判直入決賽，與韓國隊、加拿大隊爭標。今晚決賽起步時，他們排第5位，武大靖在最後16圈時反超前至第3位，但孫龍其後跣倒撞牆，最終只以第5名完賽，加拿大隊則力壓韓國隊奪金。女隊同日有韓雨桐打入1500米決賽，起步嘗試突圍即被荷蘭隊選手追回，最終只以第7名完賽，韓國隊的崔珉禎封后。

中國滑雪隊今晚則憑31歲的齊廣璞添金，他在自由式滑雪空中技巧決賽首輪排第4，再憑難度系數達5.0分的動作獲得129分，以12.5分優勢力壓烏克蘭隊選手奪金，俄羅斯奧委會選手摘銅。中國隊暫以7金4銀2銅排獎牌榜第4位，挪威隊、德國隊及美國隊佔據前三。

其他報道：北京冬奧｜華莉娃被指樣本含3藥物 有助提升表現 美選手不滿取消頒獎

其他報道：北京冬奧｜港隊新丁戰畢今屆賽事 團長：白石建國際標準滑冰場有助發展

其他報道：北京冬奧｜翁厚全迴轉賽未完成感失望 放眼亞洲賽爭佳績

其他報道：歐聯16強｜麥巴比為PSG射破皇馬 稱未決定前途 亨利見金球興奮彈起

其他報道：英超｜C朗母入場親睹士砵亭歐聯吞5蛋 遭譏笑應留家見證子破入球荒