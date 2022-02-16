英超｜C朗母入場親睹士砵亭歐聯吞5蛋　遭譏笑應留家見證子破入球荒 (20:18)

曼城的貝拿度施華在17和44分鐘梅開二度，加上馬列斯於7分鐘先拔頭籌，菲爾科頓及史達寧其後在32和58分鐘建功，以5蛋贈士砵亭，並令親身支持這支葡超球隊的Aviero敗興而返。有網民賽後認為Aviero應在家中，看C朗在英超迎戰白禮頓於51分鐘勁射破網。

C朗終止各項賽事6仗「食白果」頹勢，曼聯此役另一入球由般奴費南迪斯於補時6分鐘取得，亦是他近6次披甲首次「士哥」。「紅魔」結束各項賽事3仗不勝後，在聯賽25戰得43分，以兩分反壓韋斯咸升上第4。

C朗此役入球後沒做出跳起轉身，落地後張開雙手雙腳及大叫Sii的動作，而是剷草慶祝。他在社交網站 Instagram表示：「返回正軌！沒有人會放棄，要想重回正軌只有一個辦法，就是努力工作，團隊合作，認真工作。其他一切都只是噪音。我們去吧，紅魔鬼！」

惟曼聯門將迪基亞不滿隊友表現，亦稱不應至完場前才入第2球。他說：「我們需及早鎖定勝局，即使白禮頓在54分鐘有後衛李維士鄧克領紅，但之後他們仍有不少入球機會。」

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