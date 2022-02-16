歐聯16強｜麥巴比為PSG射破皇馬　稱未決定前途　亨利見金球興奮彈起 (17:11)

皇馬此役有賓施馬及時腿筋傷癒擔正，PSG的尼馬因足踝重創養傷兩個半月後，於73分鐘後備上陣，但論威脅程度，基利安麥巴比首屈一指。他是役不斷在左路發難，若非皇馬門將泰拔高圖爾斯表現出色，皇馬準已在早段落後。

早在62分鐘，麥巴比於禁區內被皇馬右閘丹尼爾卡華積踢跌獲判12碼，美斯為PSG操刀但被高圖爾斯撲出，錯失領前機會。補時4分鐘，麥巴比在左路突破兩名皇馬球員的防線後，射穿高圖爾斯「大細龍門」，鎖定1：0勝局。

麥巴比去夏差點轉會皇馬，他賽後稱：「這個比賽對我構成影響？不，我還未有最後決定，仍只會盡最大努力，然後再看來季會發生什麼事。我曾在巴拿貝球場建功，將有能力再在那裏取得入球。」

法國隊名宿亨利盛讚麥巴比道：「沒有多少人能使我從座位中跳起或尖叫的，他就是那種出類拔萃的球員，這類入球將再會出現。」

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