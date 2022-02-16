北京冬奧｜華莉娃被指樣本含3藥物　有助提升表現　美選手不滿取消頒獎 (18:42)

俄羅斯奧委會花滑新星華莉娃明晚出戰自由滑前，國際奧委會紀律委會員主席Denis Oswald披露日前的聆訊內容。他稱這名15歲女將供稱祖父有心臟問題，估計自己在去年底錯用其水杯，因而被驗出含有治療心絞痛作用的運動禁藥曲美他嗪。不過，《紐約時報》稱取得該份藥檢報告，顯示華莉娃的樣本另有抗氧化藥物Hypoxen，以及營養補充劑左旋肉鹼（L-Carnitine）。雖然這兩種藥物並非禁藥，但美國反禁藥組織主席Travis Tygart稱，3種藥物混合使用有助增加耐力、提升氧氣使用效率等。

華莉娃未再回應禁藥事件，只專注準備明晚的自由滑。保持短節目、自由滑及總分世界紀錄的她，今晚或繼混合團體賽後再試四周跳，但按國際奧委會日前頒令，成績如何均不會設頒獎禮。華莉娃的隊友舒查巴高娃及日本隊的坂本花織，昨天戰畢短節目後暫排2、3位，暫列第8的美國隊女將劉美賢，則批評不設頒獎禮的決定，對其他選手不公平。

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