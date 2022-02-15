北京冬奧︱15歲華莉娃禁藥風波後登場　女子短節目高分居首 (22:29)

華莉娃上周一助俄羅斯奧委會在花樣滑冰混合團體賽奪金後，該項目的頒獎禮突被國際奧委會（IOS）以「法律問題」延期，並在上周三由國際興奮劑檢測機構（ITA）證實，華莉娃於去年12月的一個藥檢樣本，對禁藥曲美他嗪呈陽性，其後俄羅斯反禁藥組織（RUSADA）解除其臨時禁賽，IOC及國際滑冰聯盟（ISU）為此向CAS提出上訴，最終CAS昨以對方年齡及心理健康為由，准其繼續參加今屆冬奧。而這名已保持所有女子單人得分紀錄的俄籍超新星，在今晚的短節目發揮不俗，僅首個3周半跳落地不穩較多失分，終取得82.16分暫列榜首，力壓取80.2分居次的應屆世界賽冠軍的同胞舒查巴高娃，將於後晚的自由滑爭金。

此外，上周經歷「網暴」的19歲中國隊入籍女將朱易，則於個人短節目以53.44分排第27位，無緣出線。

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