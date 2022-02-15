北京冬奧︱谷愛凌坡面障礙技巧賽添銀　最後一跳抵失誤壓力後上感自豪 (17:48)

中國隊自由式滑雪混血女將谷愛凌今（15日）在北京冬奧坡面障礙技巧決賽再度衝金，她在第二輪出現失誤後，在壓軸一輪抵住壓力重返三甲，僅以0.33之差不敵瑞士隊的格雷莫奪得銀牌。她賽後透露在最後的第3輪放手一博，釋放了所有能力扭轉戰局，儘管失落金牌仍感自豪。
上周在大跳台奪金的谷愛凌，第一輪發揮穩健，以69.9分暫居第3。不過這名18歲新星第2輪造出轉體630度時失手落地翻滾，該輪僅得16.98分，一度跌至第8位。然而她未被失誤打倒，在最後一輪造出該輪最高86.23分，但仍不足以超越瑞士隊的格雷莫得銀牌。在初賽以第12名驚險過關的格雷莫，終憑第2輪造出的86.56分奪金，銅牌則屬於愛沙尼亞隊的絲達露。
谷愛凌賽前被視為全取3金大熱，在願望落空後並無面露失望，反而奔向格雷莫相擁慶祝。「青蛙公主」賽後透露在完成首輪後，母親發現她並未完全投入比賽，着她「把第2輪當成最後一次嘗試」，「我想我的想像力沒那麼豐富，在第2輪失手了，但在最後一輪取得成功。我對此感到自豪」。她又稱在備受壓力第3輪出發前，告訴自己「真正的表演開始了」，最終成功展現自我並取得高分，笑言自己是「需要壓力的人」。谷愛凌周四（17日）將轉戰U型場地技巧賽，繼續衝擊獎牌。
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