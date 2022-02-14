西甲｜碧基寫上陣里程碑　迪比利獲解凍沒建樹　巴塞僅和愛斯賓奴 (22:32)

巴塞隆拿挾着西甲兩連捷，出征此役缺少中國隊前鋒武磊的愛斯賓奴。巴塞甫開賽兩分鐘便藉柏迪開紀錄，卻被對手的迪馬達及魯爾杜馬斯在40和64分鐘建功反超前。72分鐘，巴塞教練沙維調入奧士文尼迪比利，伙拍較早前已落場的新兵奧巴美揚，以及此役擔正的阿達馬查奧爾攻堅。迪比利自上月中聯賽不敵皇家馬德里後，因拒絕離隊及簽新約被棄用，已被「雪藏」3場。

補時1分鐘，碧基因與愛斯賓奴中場美拿麥特衝突互有動作，結果一起「兩黃變一紅」。4分鐘後，阿達馬查奧爾傳中予盧克迪基頂入，追成2：2，愛斯賓奴守衛文奴摩蘭尼斯因投訴過激直接領紅，最終賽和巴塞，無法自2018年1月西班牙盃後再次交手獲勝。

此役另一風波是被調離場的巴塞後衛朗奴阿拿奧祖，在場邊向主隊球迷做出嘲諷對方將降班的手勢，他賽後在社交網站Instagram道歉。沙維稱比賽期間未察覺事件，若真有其事會致歉。

巴塞賽後23戰得39分續排第4，與上場手下敗將排第5的馬德里體育會同分。愛奴5仗不勝後以24戰得28分名列第13。

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