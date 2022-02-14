桌球｜吳安儀女子世界賽8強止步嘆慢熱　加緊訓練放眼月底挑戰男將 (20:38)

世界第2的吳安儀昨晚以局數4：2淘汰英籍球手，一度打出一棒97度，屬賽事目前最高度數。不過，她躋身8強後遇上泰國新星勒查露，落後局數0：3之際才重拾狀態，追成3：3平手，惜在決勝局以45：54敗陣，未能繼2018年後再度登頂。世界一姐兼東道主伊雲絲，亦在8強不敵英籍同胞，未能衛冕。

31歲的吳安儀去年11月贏得伊甸大師賽冠軍，之後在蘇格蘭公開賽等大賽挑戰男子球手，其後返港。她於年初四出發英國，前天便要上場爭勝，賽後接受本報訪問，笑說若賽前能藉男子賽熱身，或能扭轉今仗表現，又自責打得慢熱，「小組賽雖然不失一局，但沒太多break，8強首兩、三局未入狀態，打得好差。雖然追到決勝局，但最終把握不到」。

儘管為此失望，但一向樂觀的她已放眼未來賽事。這名港將本月底將出戰威爾斯公開賽，之後轉戰比利時女子公開賽，亦會在世界賽外圍賽再挑戰男子球手，希望發揮水準。

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