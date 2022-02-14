英超｜利物浦小勝般尼四連捷　熱刺吞狼隊兩蛋三連敗 (00:01)

利物浦雖復用「埃及文明」攻堅，但般尼攻勢反而佔優。13分鐘，般尼的祖殊布朗曉爾遠射被「紅軍」門將艾利臣比加撲出，右閘阿歷山大阿諾特亦曾護空門，紅軍才不致先失球。這支英超二哥終在40分鐘打開紀錄，沙迪奧文尼接應角球頭槌二傳，由法賓奴近門射入，以1：0領前上半場，最終以這比數勝出。

而熱刺開賽18分鐘內，被狼隊的魯爾占美尼斯及丹當斯卡破門，終以0：2敗北，紐卡素則憑捷比亞連續兩場建功，主場以1：0擊退阿士東維拉，已超前尾三球隊諾域治4分。曼城翼鋒史達寧職業賽生涯第5次「戴帽」，以及菲爾科頓的入球，令諾域治吞下4場聯賽首敗。曼城昨晨以4：0大炒諾域治，但球星基亞利殊賽前練習時觸傷脛骨缺陣，或需養傷1個月，料無緣周中作客士砵亭的歐聯16強首回合，甚至下月初英超主場大戰曼聯。

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