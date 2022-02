德甲丨拜仁47年來首上半場失4球　相隔18年首負波琴　甘美治促歐聯前醒覺 (19:00)

柏林聯vs.多蒙特 國際財經76台、有線601/661台 今晚22:30直播

首循環主場以7:0大勝波琴的拜仁慕尼黑,此役有門將紐亞施手術後養傷缺陣,改由烏里治把關。拜仁射手羅拔利雲度夫斯基在9和75分鐘梅開二度,但波琴的安維艾迪積、約根盧卡地亞、基斯甸甘保亞及賀特文,先後在14至44分鐘破門。拜仁終自1975年以來首次上半場四度失守,再以2:4反負,除輸掉今季第4場德甲外,也自2004年以來首負賽後排第11位的波琴。

甘美治說:「這是今季表現最糟糕的一仗,我們需反省是否比賽心態出現問題。球隊今季曾在德國盃吞慕遜加柏5蛋,往後需小心翼翼。幸運的是今次是一場聯賽,但下場已是作客薩爾斯堡的歐聯16強首回合。」拜仁22戰得52分,仍拋離多蒙特9分。第3位的利華古遜在主場以4:2挫史特加,落後拜仁11分。另外,拜仁在德甲多年來獨大,盛傳為增加比賽競爭和可觀程度,或增設季後賽,拜仁行政總裁簡尼亦表示不會抗拒改革。

