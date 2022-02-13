德甲丨拜仁47年來首上半場失4球　相隔18年首負波琴　甘美治促歐聯前醒覺 (19:00)

柏林聯vs.多蒙特 國際財經76台、有線601/661台 今晚22：30直播

首循環主場以7：0大勝波琴的拜仁慕尼黑，此役有門將紐亞施手術後養傷缺陣，改由烏里治把關。拜仁射手羅拔利雲度夫斯基在9和75分鐘梅開二度，但波琴的安維艾迪積、約根盧卡地亞、基斯甸甘保亞及賀特文，先後在14至44分鐘破門。拜仁終自1975年以來首次上半場四度失守，再以2：4反負，除輸掉今季第4場德甲外，也自2004年以來首負賽後排第11位的波琴。

甘美治說：「這是今季表現最糟糕的一仗，我們需反省是否比賽心態出現問題。球隊今季曾在德國盃吞慕遜加柏5蛋，往後需小心翼翼。幸運的是今次是一場聯賽，但下場已是作客薩爾斯堡的歐聯16強首回合。」拜仁22戰得52分，仍拋離多蒙特9分。第3位的利華古遜在主場以4：2挫史特加，落後拜仁11分。另外，拜仁在德甲多年來獨大，盛傳為增加比賽競爭和可觀程度，或增設季後賽，拜仁行政總裁簡尼亦表示不會抗拒改革。

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