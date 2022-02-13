世冠盃丨杜曹屢為檢測報告折返　趕及「陽轉陰」領車路士首封王　 (17:32)

盧卡古在4強賽為車路士一箭定江山，此役又於55分鐘先開紀錄，但隊友中堅堤亞高施華在9分鐘後禁區內犯手球被判12碼，彭美拉斯由拉菲爾維加操刀扳平，兩軍需加時作賽。117分鐘，彭軍守將盧恩泰斯拿禁區犯手球被判極刑，夏維斯主射得手，終以2比1險勝有盧恩泰斯拿完場前領紅的彭軍。從2013年開始，歐洲球隊已連續9次史奪得世冠盃。

車路士領隊杜曹差點未能現場帶領麾下捧盃，上月檢測陽性的他近日數次前往機場，但途中因新冠病毒檢測呈陽性而折返，差點錯過決賽。他說：「這是一次奔波的旅程，檢測未呈陰性迫使我必須由機場折返，航班都快沒有了。我最後還是成功了，儘管我沒有機會督師訓練，但今天早上終於抵達阿布扎比，參與賽前會議。這是我第一天來這裏，現在又要離開了，但奪標的感覺是無與倫比的奇妙。」

杜曹賽前與親身到場觀戰的車路士班主艾巴莫域短暫會面，賽後互相恭喜對方首次奪標。杜曹說：「這冠軍是送給你（艾巴莫域），你的球會、你的影響力和你的熱情，你讓這一切發生。」杜曹去年初走馬上任，已連奪歐聯、歐洲超級盃和世冠盃，但暫仍與英格蘭球壇錦標緣慳一面。

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