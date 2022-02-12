英超｜曼聯遭修咸頓逼和　連續兩仗失分　C朗未破入球荒 (22:30)

看守領隊蘭歷克領軍曼聯至今12仗中，只有3場是入多於1球，近3仗均只入1球，包括作客被般尼逼和。蘭歷克賽前稱曼聯進攻不力問題，不應只是C朗責任，「球隊過去數仗已創造足夠多機會，只是沒取得足夠入球。不僅是C朗，也是其他進攻球員的問題」。蘭歷克承認曼聯今夏需簽入一名年輕前鋒做卡雲尼的「接班人」，「卡雲尼將於今夏約滿，我們需要有一名出色的中鋒，我相信球會上下都意識到這一點」。

曼聯今場在上半場多次快速反擊奏效，開賽8分鐘即有兩次反擊攻勢，復任正選的C朗在6分鐘接應妙傳單刀扣過門將費沙科士打起腳，被敵衛護空門擋出；2分鐘後查頓辛祖起腳射門再被救出。戰至21分鐘，「紅魔」再憑快速反擊，拉舒福特右路快放傳中予查頓辛祖門前先開紀錄，近三場入兩球。C朗於完半場前傳中予保羅普巴門前破網，但C朗越位在先「食詐糊」，半場領先1：0。

比賽期間雨勢持續，修咸頓過去兩場英超曾逼和曼城及反勝熱刺，換邊後3分鐘憑鋒將查阿當斯在右路妙射扳平，紅魔連續3場失波，其後哈利馬古尼及C朗的攻門均被費沙科士打撲出；作客的「聖人」亦有多次反擊甚具威脅。最終雙方未能再增添紀錄下踢成1：1，各得1分。曼聯24戰40分，與第4的韋斯咸同分。修咸頓主帥夏辛侯爾執教RB萊比錫時曾與蘭歷克共事，最終徒弟在這場「師徒對決」與師傅和氣收場。

曼聯近季無緣錦標，今季重拾佳態的門將迪基亞也苦笑謂像被「詛咒」，「我認為有人詛咒了曼聯 ，當我總是問及這問題，或跟隊友討論時，也不知到底發生什麼事。我們本應爭取更多錦標和榮譽，但我就是不知為何球隊表現欠佳」。

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