港超｜晉峰再有球員初陽　累計5人 (20:49)

晉峰總教練何信賢透露，一名球員周日有頭痛等徵狀後，到急症室求診證實初步陽性，被安排到亞博館治療，24名職球員周一起先後接受3次檢測，最終有4名球員初陽，其餘職球員結果均陰性。兩人現於竹篙灣隔離，另兩人家居隔離，球隊本月4日起已全面暫停所有個人訓練。

他其後補充，一名此前兩次檢測陰性的球員，今晨接獲第3次檢測結果呈陽性，現留家隔離，其餘職球員未來數天會續隔日檢測。另外據了解，標準流浪暫有一名球員快速檢測初陽，其後到醫院兩次覆檢陰性後，已出院回家休息。

今次是本地兩年疫情以來，球圈第二次公布有港超職球員確診。上次為2020年3月，當時效力傑志的助教盧比度證實染疫，成本地球壇確診首例，他現為東方主教練。自政府收緊防疫措施關閉康文署轄下球場，香港足總賽事由上月初起已停擺一個月，至今有22場港超賽事改期，包括原定大年初一舉行的足總盃決賽。

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