北京冬奧︱15歲華莉娃涉服禁藥　IOC委員斥不悔改　籲阻俄奧委會征奧 (18:24)

俄羅斯隊於2019年被世界反禁藥組織（WADA）指控涉政府支援的大型禁藥計劃，遭禁止參與國際大賽4年，及後上訴得直獲減刑一半，在東京奧運及北京冬奧均只能以俄奧委會名義出戰。曾任WADA首任主席的迪克龐德回應華莉娃禁藥風波時，批評俄羅斯在禁藥問題上死不悔改，認為現時IOC容許該國以俄奧委會名義參賽做法過度寬容，建議暫停俄羅斯的參賽權，「如它們（俄羅斯）無藥可救，讓它暫停參與一、兩屆奧運，直至能把禁藥問題控制為止」。

IOC發言人阿當斯則表示，法律的原則是容許每個人單獨審判，因此不會把一班被假定為無辜的人集體審判並拒諸門外。他又認為，只准俄羅斯隊以俄羅斯奧委會名義參賽已是強硬措施，「它們不能如以往一樣參賽，不能展示國旗，不能奏國歌，這已是很強硬的制裁，並且仍在實施中」。

華莉娃日前證實於去年12月一次藥檢中「肥佬」，驗出對禁藥曲美他嗪呈陽性。藥檢結果公布日期與採樣日期相隔達6周，令外界質疑俄羅斯方面涉刻意拖延，讓華莉娃得以如常備戰及參與冬奧。俄羅斯反禁藥組織（RUSADA）反駁，藥檢結果延誤因負責分析樣本的瑞典實驗室爆發新冠疫情，有職員分別染疫或需要隔離。該位於斯德哥爾摩的實驗室拒絕就事件評論。

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