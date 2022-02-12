北京冬奧｜烏克蘭男將為國憂心　展標語籲勿開戰　IOC不會引例處分 (16:54)

靴拉斯基夫治昨早出戰鋼架雪車男子首輪，賽後向場內鏡頭展示以烏克蘭國旗為背景，印上「No War in Ukraine（烏克蘭不要戰爭）」字句的紙牌。他昨晚戰畢4輪賽事，終在25名代表之中以18名畢業，中國隊的閆文港則收穫銅牌。靴拉斯基夫治完成今屆賽事，向記者解釋紙牌背後原意，「與所有人一樣，我不想戰爭發生，希望國家和平，世界和平。這就是我的立場，因此我要為和平而戰」。

俄羅斯軍隊在烏克蘭周邊軍演，令烏克蘭局勢持續緊張，靴拉斯基夫治即使身處北京，亦表示人民為此擔憂，並希望奧運人士會支持自己的舉動。ESPN報道，雖然IOC的奧林匹克約章訂明，運動員不可在奧運場館展示政治、宗教或種族宣傳，該會表示因其舉動為宣揚和平，不會作出處分。

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