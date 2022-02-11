北京冬奧︱港將朱定文短道速滑500米小組第3止步　自覺已盡全力留完美句號 (21:37)

朱定文同組對手除了武大靖，還有意大利隊混合團體接力銀牌成員施格爾，以及荷蘭隊的賀格維夫。他與賀格維夫首次起步均出現偷步，重新起步後發揮亦受影響，在首個彎位已遭其餘3人拋離。賀格維夫於最後一圈摔倒撞牆，未能完成比賽，最終武大靖以40.230秒率先衝線，並造出初賽最快成績。施格爾則緊隨其後，以初賽第3佳的成績晉級。朱定文則以44.857秒獲得小組第3，但未能取得4個最佳第3席位晉級準決賽。

朱定文賽後坦言成績未如理想，指受日前多場短道速滑出現犯規影響，在開賽首個彎位不敢與對手硬碰，因而遭對手大幅拋離。初戰冬奧即面對世界紀錄保持者武大靖，朱定文表示在眾多高手旁邊一同起跑並不太適應，「但今次有機會在這個高水平的比賽，跟其他對手同場競技，挑戰自我，我覺得已經完成了今次的任務」。他透露冬奧後將隨港隊備戰下月於加拿大蒙特利爾舉行的世界賽，並考慮是否繼續兼顧運動員及學業，「始終想繼續當運動員，但兼顧兩方面比較難，需要時間考慮」。

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