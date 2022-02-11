北京冬奧︱涉禁藥花滑新星華莉娃獲俄方解禁　國際奧委會聯同滑冰聯盟上訴　CAS召緊急聆訊裁決 (20:09)

華莉娃周一（7日）為俄奧委會隊奪得混合團體金牌後，國際奧委會指「法律問題」將頒獎禮延期。國際興奮劑檢測機構（ITA）今發聲明，指機構於周三（8日）證實該15歲新星去年12月一個藥檢樣本被驗出對曲美他嗪呈陽性，同日遭RUSADA禁賽。不過華莉娃隨即決定上訴，並獲解除禁賽令，使她得以繼續征戰女子個人賽。

ITA在聲明指，涉及禁藥的樣本於冬奧前由RUSADA收集，因此案件不在國際奧委會的管轄範圍。然而國際奧委會決定行使上訴權，尋求推翻RUSADA解除華莉娃停賽決定。此外，國際滑聯亦決定向CAS上訴，但拒絕評論案件。CAS將於女子個人賽展開前召開緊急聆訊商討，料到時將決定華莉娃能否繼續出戰冬奧。

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