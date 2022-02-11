港超｜愉園兩前外援向FIFA追欠薪獲頒禁令　貝鈞奇重申與「體育會」無關 (18:55)

22名上季愉園職球員去夏開記招披露球會共拖欠約550萬元薪金，其後入稟勞資審裁處追討欠薪，至今已逾半年仍未完全解決。兩名前愉園外援盧斯安奴及米基爾去年8月19日獲勞審處判申索得直，分別可追討約17萬及12萬港元。兩人再就事件告上國際足協，FIFA調查後上月要求愉園在限期前支付欠薪但不果後，頒令足總禁止愉園任何國際轉會，甚至註冊新球員。前夢想FC外援祖亞昆於2020年同因欠薪問題告上FIFA判勝訴，罰夢想會籍禁止在3個轉會窗註冊新球員。

消息指在勞審處判決後，有部分愉園球員確有從資方收到款項，但同時仍有部分球員從未收到欠薪。香港足總回覆，國際足協回覆已抄送予足總參閱，由於相關個案仍在進行中，目前不便作出回應，如有進一步消息會再作公布。

身兼足總及愉園體育會主席貝鈞奇接受本報查詢時證實，足總已收到FIFA有關來函，再強調事件針對是上季參加港超的「愉園足球俱樂部」，而非「愉園體育會」，而他已於2020年底辭任「足球俱樂部」董事一職。他補充，兩名外援在勞審處判決已撤消對「體育會」申索，僅向「足球俱樂部」索償，重申「香港法律大於一切」。

至於本港最近疫情嚴重，港超已停擺一個月，貝鈞奇承認現階段難以說服港府「開綠燈」特准港超球隊復操，「只能夠說會繼續努力爭取」，而聯賽第三循環亦很大機會要腰斬。據悉需在4至6月參加亞洲賽的球隊，如傑志等均有意下月中離港，出發到泰國等東南亞國家集訓以保持球員狀態。

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