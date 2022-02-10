英超丨蘇馬連累韋斯咸失贊助商　隊友稱種族歧視較虐貓嚴重　 (22:07)

蘇馬戲弄家貓的虐貓片段曝光後，韋斯咸證實已向這名法國國腳罰款，據報金額為其兩周薪酬25萬鎊（約264.6萬港元），款項將全數捐贈予動物權益慈善團體；體育品牌adidas亦發聲明表示完成調查後，「確認蘇馬不再是adidas的簽約運動員」。繼Nike與涉強姦及毆打女友的曼聯新星格連活特終止贊助後，再有英超球星被大型運動品牌「割席」。

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韋斯咸在聲明中同時確認，英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）已帶走蘇馬兩隻家貓，會接管照顧及做評估。此事亦牽連到球會，保險公司Vitality及旅遊機構Experience Kissimmee均決定即時終止贊助韋斯咸，前者聲明中稱「對球會處理這事件的決定感到非常失望」。「鎚仔幫」另一贊助商YIELD App也稱，將重新評估是否繼續與球會合作。

眼見隊友飽受千夫所指，韋斯咸中鋒米查利安東尼奧則護航道：「有些球員涉及種族歧視，停賽後卻仍可繼續職業生涯。如今人們要求解僱這名球員再催毀其人生，我只想問一個問題，蘇馬的事情是否比種族歧視更嚴重？」

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