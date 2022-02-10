北京冬奧︱15歲華莉娃傳服禁藥曲美他嗪　伊朗持旗手疑服雄性激素暫禁賽 (20:52)

冬奧花樣滑冰項目混合團體賽於周一決出冠、亞和季軍，分別屬於俄羅斯奧委會隊、美國隊和日本隊，卻被國際奧委會發言人以「法律問題」押後頒獎禮。據俄羅斯多間傳媒報道，國際奧委會此舉是由於華莉娃在去年12月提交的一份尿液樣本中，被驗出有違規的曲美他嗪成分，但也有報道指它只是一種抗心絞痛心血管藥物，已被證明不會提升運動表現。

孫楊曾在2014年亞運前，被揭發服用曲美他嗪，後來被禁賽3個月，但英國體育網站《Inside the Games》指出，由於華莉娃未滿16歲，故屬於「受保護的年齡範圍」，或因此而不會受重罰，但其團隊成員很可能會被嚴肅調查。另外，伊朗高山滑雪男子運動員謝姆沙基（Hossein Saveh-Shemshaki ），於周一的賽外檢測中，驗出有一種合成代謝雄性激素類固醇的物質，已被暫時禁賽。36歲的他是2014年和今屆冬奧國家代表團開幕禮持旗手。

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