世冠盃丨盧卡古破入球荒車路士坐亞望冠　杜曹檢測倘呈陰性可復出領軍 (19:39)

盧卡古於32分鐘把握敵衛解圍失誤在門前射入全場唯一入球，打破32天連續5場入球荒，加上門將阿列沙巴拿加救出多個險球，車路士以1：0小勝有前英超前鋒恩哈路在陣的沙特阿拉伯球隊希拉爾。藍戰士隊史第二度打入世冠盃決賽後，將於下周日凌晨決戰巴甲勁旅彭美拉斯。

早前確診未有隨隊的杜曹，據報現時每日都有做檢測，只要檢測結果轉為陰性，他便可立即登機前往阿聯酋，趕及在決賽領軍。暫代領軍的助教路夫承認，球隊是役表現略有緊張，未能踢出應有比賽節奏，透露半場時有跟杜曹溝通，並稱全隊上下都在等待這主帥可在決賽現身。

另外，由於法國最新疫情限制，未有注射疫苗人士將不得入境，或影響車路士部分未有接種的球員，將無緣下月中歐聯16強次回合作客里爾。

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