北京冬奧︱羽生結弦4A動作失敗得第4　嘆努力無回報　陳巍奪金日選手包辦銀銅 (18:31)

力爭冬奧三連霸的羽生結弦，日前於單人滑短節目以第8名晉級。賽前訓練多次嘗試做出4A的他，今在自由滑選用日本1990年代電影《天與地》配樂，登場不久即嘗試做出高難度的4A動作，但落冰時摔倒挑戰失敗。他在緊接的四周跳亦受影響，於落地時再次摔倒。惟「冰王子」趕及修正，順利完成後三周半跳、後外點冰四周跳連Euler跳及後內三周跳等動作，最終在技術分及表演分合共獲得188.06分，於自由滑排名第3。連同在短節目得分，總分為283.21排名第4，無緣獲得獎牌。'

雖挑戰4A動作未竟全功，不過羽生結弦開賽的第一跳，賽後仍獲ISU認定為史上首個4A跳。完成壯舉的他賽後眼泛淚光，對未能完美完成4A感到失望，「或許這努力並沒得到任何回報，但我覺得自己已傾盡全力了。我知道在比賽上是不可以失誤的，那樣的話是無法贏得比賽的，但今日的表現正正對應了配樂《天與地》」。被問到日後會否繼續挑戰4A，他表示「需更多時間考慮」。

至於在短節目以破世界紀錄姿態晉級的陳巍，在自由滑延續強勢，獲得最高分的218.63分，成為第7名獲得男子花滑個人金牌的美國隊選手；日本隊的鍵山優真和宇野昌磨則包辦銀牌、銅牌。至於中國隊的金博洋，則以第9名完賽。

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