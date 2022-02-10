英超｜古天奴傳射助維拉不敗　謝拉特讚具級數信漸入佳境 (17:18)

古天奴今仗先在30分鐘妙射得手，後於38及43分鐘兩度助攻予積及藍斯連下兩城，在13分鐘內交出一入球兩助攻，協助維拉半場以3：2反先有丹尼爾占士梅開二度的列斯聯。列斯聯於63分鐘由迪亞高洛蘭迪門前扳平，加上維拉完場前有安斯干沙兩黃一紅被逐，雙方激戰下踢成3：3各得1分。賽後維拉22戰27分排11名，列斯聯少4分排15。

古天奴自上月中由巴塞隆拿借至維拉，先在聯賽主場對曼聯的處子戰後備入替即建功，今仗在主場再有進帳，回歸英超後3場交出2入球及2次助攻，也成自2004年8月以來，首個在頭兩場英超主場都有入球的維拉球員。維拉領隊謝拉特賽後也大讚這名曾在利物浦合作的前隊友盡顯級數：「他非常優秀，視野和洞察力都十分出色，如果不喜歡看古天奴比賽，哪不如不要看足球。我們為他提供一個再度享受足球的舞台，他現在十分高興，但他的體能仍需提升，經過更多訓練及比賽，相信會有更出色發揮。」若古天奴持續有這表現，維拉勢季尾啟用條款以3300萬鎊（約3.5億港元）買斷他。

其餘英超賽事方面，熱刺在領先2：1下，完場前10分鐘連失兩球，加上補時入球「食詐糊」，主場以2：3反負修咸頓，在聯賽錄得兩連敗，賽後21戰36分排第7，落後多踢3場排第4的韋斯咸4分。領隊干地直言球隊要踢得更穩定；至於「一哥」曼城主場以2：0輕取賓福特後，24戰60分續排榜首，為「藍月」近4季同期最高分數，拋離踢少兩場的次席利物浦多達12分。

而諾域治主場1：1被水晶宮逼和一仗，主隊射手迪姆普基開賽38秒打開紀錄，是今季英超至今最快入球，客軍由韋費特沙夏轟入世界波扳平，但此子其後12碼宴客，雙方平分秋色。諾域治近3場聯賽不敗後，以23戰17分排第18，落後少踢1場的紐卡素1分。

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