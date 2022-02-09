北京冬奧｜中國隊任子威速滑準決賽遭DQ　韓將黃大憲風波中摘金吐烏氣 (21:46)

北京冬奧短道速滑賽場「DQ風波」連日來惹熱議，周一於男子1000米封王的中國隊選手任子威，今晚（9日）在強項1500米賽事準決賽犯規被取消資格，風波另一主角、韓國隊的黃大憲最終奪金，為上仗無緣衝冠吐烏氣。
韓國隊星將黃大憲上周一於1000米準決賽，首名衝線後與隊友李俊瑞被取消資格，任子威殺入決賽再以次名衝線，並因匈牙利隊華裔選手任少林被取消資格，成為金牌得主。這名中國隊主力今轉戰1500米賽事，雖在首圈輕鬆以首名出線，但在準決賽尚餘10圈時與對手碰撞，隨即升上第2位，最終挾小組第3衝線，但裁判翻看錄影指他阻擋加拿大隊對手，雙雙被取消資格無緣決賽；任子威無法連同混合團體賽獨攬3金。
韓國隊的黃大憲在另一組準決賽首名晉級，終以2分09.23秒率先衝線，力壓加拿大隊及俄羅斯奧委會及選手封王。另外，俄羅斯奧委會日前稱霸花樣滑冰混合團體賽，但至今未頒獎，外媒insidethegames稱涉及賽前藥檢問題，但IOC回應時表示涉及法律問題，拒絕再解釋。
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