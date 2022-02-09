世冠盃丨車路士希拉爾爭入決賽　薛耶治曾被指詐傷　宣布退出摩洛哥隊 (20:43)

希拉爾vs.車路士 香港時間周四凌晨00：30開賽

薛耶治早前沒出席非洲國家盃，理由是他在去年中，被摩洛哥隊教練夏利賀錫指他詐傷不願出賽，而且料繼非洲盃後，亦不會重召他參戰下月舉行的世界盃非洲區外圍賽。薛耶治再次否認詐傷，並說：「我一定不會重返國家隊，這是我最後決定。我正聚焦車路士的比賽，你必須尊重他（夏利賀錫）的決定。」28歲的薛耶治於荷蘭出生，2015年選擇代表摩洛哥出賽，上陣40次入17球，曾參戰2018年世界盃和2019年非洲盃。

另外，剛助塞內加爾隊首奪非洲盃的門將艾度亞文迪，已向車路士報到，因領隊杜曹染疫而暫時領軍的副手路爾說：「我們擁有兩個優秀的門將，文迪獲選為非洲盃最佳門將，但阿列沙巴拿加目前的表現亦有目共睹。」路爾又提及杜曹的遙控指揮，「比賽期間，我們會不斷以電話聯絡，他對球隊十分重要」。

希拉爾教練雅甸則抨擊世冠盃賽事不公平，他說：「有些球隊需8日踢4場，但有些只有兩場比賽，亞洲球隊都有爭奪冠軍的野心。」車路士和南美洲冠軍彭美拉斯只需比賽兩場，便有機會贏得冠軍。彭美拉斯今晨以2：0淘汰末段少踢一人的非洲盟主艾阿里，率先打入決賽。

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