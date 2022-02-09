英超丨C朗5戰食白果寫12年新低　蘭歷克解釋卡雲尼因衝刺能力正選 (17:31)

曼聯於上場英格蘭足總盃被米杜士堡踢出局，此役先於12分鐘藉華拉尼頂入，卻因後防拍檔哈利馬古尼越位在先，被球證甸恩判入球無效。6分鐘後，曼聯左閘勞基梳爾傳中，中場保羅普巴第一時間射入今季個人首球。21分鐘，曼聯前鋒拉舒福特傳中令般尼後衛賓米擺烏龍，惟甸恩認為普巴在進攻過程侵犯對手在先，使曼聯再「食詐糊」。

般尼鋒將積洛迪古斯其後在47分鐘扳平，隊友門將尼克普比再救出拉舒福特及卡雲尼的射門，以及後備上陣的C朗頭槌攻門高出，曼聯終只能取得第6場英超和波，賽後23戰得39分排第5，較多踢1場的韋斯咸少1分。「鎚仔幫」憑中場查洛保雲下半場一箭定江山，以1球小勝賽後排尾二的屈福特。

C朗今季英超第3次屈居後備，蘭歷克賽前解釋道，「我們此仗需要很多衝刺和追逐皮球，這都是卡雲尼擅長的，所以他擔正攻堅」。他賽後再質疑判決，稱球隊本應可入3球，又承認球隊浪費太多機會。C朗已連續5仗於球會賽事「食白果」，是12年來首次。此外，紐卡素主場以3：1反勝有新帥林柏特第2次領軍的愛華頓。「喜鵲」賽後以22戰得18分升上尾四，追至只落後少賽1場的「拖肥」1分。

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