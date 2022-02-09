英超｜蘇馬虐貓風波後續任正選　莫耶斯稱用人唯才難阻批評 (15:47)

捲入虐貓醜聞的蘇馬，今晨續領軍迎戰屈福特，但控球時遭球迷「柴台」。韋斯咸最終憑中場查洛保雲一箭定江山，以1：0小勝屈福特升上第4位，並以1分優勢領先少踢1場、暫列第5的曼聯。莫耶斯被問及為何仍選用蘇馬時，稱建構陣容時只考慮球員能力，「我對他當然失望，球會也正處理事件。然而我的工作是挑選最佳的球員，並助球隊取勝，顯然蘇馬是其中一分子。當然我是愛動物的人，但正如剛才所說，我只考慮為球隊爭取勝利」。

莫耶斯雖領軍全取3分，但蘇馬續任正選引發爭議。曼聯名宿夏格維斯稱令人費解，「我感到非常驚訝，當然他們正爭奪歐聯席位，但至少應停賽數場及罰款以儆效尤。我相信這不是終極，他（蘇馬）和球會正面臨不少壓力」。韋斯咸名宿哥連斯更認為莫耶斯犯錯，稱現階段禁賽才是最佳選項。

其他報道：北京冬奧｜港將金和曉未能完賽 獲父母隔空安慰感動灑淚

其他報道：世界賽｜跳繩港將張柏鴻重奪花式個人冠軍 麥震江冰泳摘銅

其他報道：北京冬奧｜羽生結弦短節目失誤暫列第8 未帶幸運物小熊維尼成焦點

其他報道：北京冬奧｜谷愛凌大跳台賽逆轉封后 拒聽母親建議保銀牌 挑戰成功稱最高興一天