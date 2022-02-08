英超｜蘇馬虐貓將被韋斯咸處分　格連活特涉姦遭Nike割席 (19:36)

英國《太陽報》披露蘇馬的弟弟Yoan在私人社交網發布多段短片，一段顯示這名韋斯咸中堅將家中的貓兒當是足球般腳踢，更將牠從高處拋下「窩利抽射」，貓兒立即翻滾出鏡頭外；另一段是蘇馬在屋內捉貓，其間對牠飛鞋襲擊，捉到後更大力掌摑。片段中聽到拍片者的笑聲，發布短片時還加上「笑到喊」的表情符號。報道引述消息人士透露，今次是因家貓在家中搗亂，打爛了花瓶及將廚櫃燈飾拆下，令蘇馬非常生氣。

片段網上瘋傳後立即引起公憤，這名27歲前車路士球星隨即道歉，他說：「我要為自己的行為道歉，完全沒有藉口，真心後悔。對於所有看完片段而感到不安的人，我深切道歉，也想跟大家保證，我所養的兩隻貓現在都非常健康，全家都愛護和珍惜牠們，今次行為純屬個別事件，以後不會再次發生。」

諷刺的是，蘇馬是擔任保護動物組織代言人。英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）表示，至少收到一宗相關投訴，但天空體育稱警方不會介入調查。據英國最新法例，虐畜最高刑罰由以往監禁半年提升至5年，並需罰款。韋斯咸發聲明點名譴責蘇馬的行為，確認會作內部處分，強調球會立場是「絕不寬恕虐待動物的行為」。

今季已有多宗英超球星涉案醜聞。去夏一名31歲愛華頓球員涉嫌性侵兒童被捕，雖球會因法律原因一直未有公開身分，但傳媒廣泛報道稱，該球員為今季未曾上陣的冰島國腳基菲爾施古臣，他現獲准保釋；上月底，曼聯新星格連活特被女友揭發家暴相片及錄音證據後，被警方控告涉嫌強姦及毆打等4項控罪，拘留3日後在上周獲准保釋，在曼聯前途或毁於一旦。

The Athletic最近向運動品牌Nike查詢，發言人證實已正式終止與格連活特的合作關係，不再贊助這名20歲英格蘭國腳。

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