北京冬奧︱中國速滑男將任子威奪金爭議未息　韓奧委會為兩將遭DQ上訴 (18:15)

韓國隊昨先後有名將黃大憲及李俊瑞在準決賽被指犯規遭取消成績，前者在賽事期間超越中國隊的任子威及李文龍以首名衝線，賽後卻被判「非法過遲超越引致接觸」。韓國奧委會今（8日）表示，已向國際奧委會主席巴赫要求會面，並決定將爭議呈交予CAS審理，「我們將全力確保選手不會受到不公對待，我國人民對充滿偏見的裁判感到非常不滿」。

至於匈牙利隊華裔選手劉少林在決賽衝線時遭任子威拉跌，但被指阻擋犯規被罰黃牌及取消成績，該隊賽後亦對賽果提出申訴，但被國際滑聯指他在比賽期間兩度犯規，包括在衝線時用手臂阻擋任子威線路構成犯規。他賽後收拾心情，在社交網祝賀任子威獲得金牌，並冀在4年後捲土重來，又笑言「希望到時我的臉上不會再長暗瘡了」。

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