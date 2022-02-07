北京冬奧｜匈牙利男將衝線後被罰犯規　中國隊任子威短道速滑1000米封王 (21:47)

武大靖半準決賽甫開賽搶佔首位，但在第4圈被加拿大隊的基勒力迫下擠出外線跌至包尾，意大利隊代表及韓國隊選手朴章爀其後發生碰撞，雙雙摔出賽道，武大靖漁人得利以第3名衝線。惟原本獲小組第2的基勒隨後被指犯規被取消資格，武大靖終以小組次名晉級。任子威及李文龍同樣有同組對手犯規被取消資格，以小組第2出線準決賽。

任子威及李文龍在準決賽同組較量，兩人於賽事前半段雄踞小組前兩名，至第6圈被韓國隊名將黃大憲切入內線超前，任子威以第2名完成，李文龍則得第3。不過裁判翻查錄影後，認為黃大憲超前時犯規，令任子威和李文龍齊以前二姿態殺入決賽。身處另一組的武大靖，在比賽期間兩度與對手碰撞，僅以第3名衝線，但韓國隊的李俊瑞被判犯規，獲晉升小組次名出線。

3人於決賽與匈牙利隊「兄弟檔」劉少林、劉少昂合演「全華人對壘」，武大靖早段便因出現碰撞遠離爭金行列。一直領先的任子威，在第4圈遭劉少林超越，兩人戰至終點線前保持拉鋸，最終劉少林保住優勢率先衝線，任子威及李文龍分別緊隨其後。不過，即使劉少林衝線時被任子威拉跌，但裁判翻查錄影後指劉少林犯規在先，向其出示黃牌並取消成績。任子威因而頂上金牌位置，李文龍獲得銀牌，劉少昂力壓武大靖獲得銅牌。

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