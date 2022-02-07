西甲｜丹尼爾助攻入球再領紅　破年齡紀錄難掩怒氣　轟被逐判決可笑 (20:39)

倒戈巴塞隆拿的馬體會前鋒「阿蘇」蘇亞雷斯，於8分鐘助攻恩歷克卡拉斯高先開紀錄。兩分鐘後，丹尼爾助攻佐迪艾巴扳平。巴塞新兵艾達馬查奧爾及費倫托利斯，再於21和43分鐘助攻加維和朗奴阿拿奧祖反超前3：1。

49分鐘，丹尼爾勁射得手領前4：1，以38歲零276日成為巴塞史上最大年齡入球者，亦是西甲歷史第四年長入球者。即使阿蘇於58分鐘建功，以及丹尼爾於69分鐘因從後踩中卡拉斯高小腿直接領紅，馬體會仍在這場「四哥」之戰敗走，賽後22戰得36分跌落第5，少巴塞兩分，但後者仍被同日主場以1：0小勝CF格蘭納達的一哥皇家馬德里拋離15分。巴塞的另一新兵奧巴美揚此仗於61分鐘上陣「地標」，在23次觸球中有1次攻門。

丹尼爾賽後否認蓄意傷害卡拉斯高，並稱回巢後首次在魯營球場比賽，令他感受到球迷的溫暖。他又透露，能夠續與年輕球員周旋的要訣，是好好照顧自己的健康。

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