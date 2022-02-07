北京冬奧｜隔離安排再惹非議　芬蘭男將體重230磅欠足夠糧食　教練斥違人權 (19:11)

2019年助芬蘭隊贏得世界冠軍的安迪尼，抵京時新冠病毒檢測陽性，至今已隔離18天。該隊教練祖朗尼向加拿大廣播公司稱，安迪尼體重達230磅，但得不到足夠食物，亦無法訓練準備周四在C組上陣，又引述球員對安排感到不安，擔心他的精神狀態。

芬蘭隊醫稱，安迪尼出發前多次檢測陰性，從醫學角度上看傳染力低，認為隔離安排並非基於科學及醫學根據，而是政治問題。祖朗尼更說：「安迪尼很健康，但就不獲放行，所以我們難免會聯想到中國不尊重人權。」

德國隊與俄羅斯奧委會近日亦有代表團成員，投訴隔離膳食及酒店房間太細。路透社引述北京冬奧發言人稱，組委已在處理同類問題。IOC運動員委員會主席泰羅亦因檢測陽性，正身處北京酒店隔離，IOC體育總監表示，泰羅正在跟進事件，並要求組委確保穩定網絡、食物供應及基本訓練設施。

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