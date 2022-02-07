非洲盃｜塞內加爾挫埃及奪冠　文尼擁獎盃入眠　賽後安慰沙拿展兄弟情 (16:51)

塞內加爾隊及埃及隊分別在2019和2017年非洲盃決賽飲恨，此役不容再失，雖分別有8次和3中框攻門，但威脅性都不大，最有可能打開紀錄的一次是，沙迪奧文尼在7分鐘主射12碼，皮球射向左路被埃及隊門將阿布巴加撲出。雙方終在加時後仍打和0：0，需互射12碼決勝負。埃及首4輪只入兩球，塞軍則4射3中，加上射第5輪的文尼得手，終險勝4：2，歷來第3次殺入決賽首次捧盃。

文尼賽後未被勝利沖昏頭腦，而是擁抱和安慰沮喪的利物浦隊友穆罕默德沙拿。惟有球迷認為文尼未能藉12碼打開紀錄的原因，是沙拿曾向阿布巴加教路。此外，效力車路士的塞軍門將艾度亞文迪被選為賽事最佳門將，協助喀麥隆隊獲得季軍的前鋒阿布巴卡則以8球成為最佳射手。

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