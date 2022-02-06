單車｜東奧港將李海恩退役　「為港出征改變人生」　轉型展第二人生 (22:47)

李海恩戰畢東奧後未幾返回蘇格蘭，與未婚夫及家人團聚，當時拒絕回答未來計劃，被問及今年的杭州亞運時，曾笑說只待一年能夠再戰大型運動會，相當吸引，但最終在今日宣布掛車，結束短暫的港隊生涯。她將近年經歷剪輯短片，並在社交網稱永遠珍惜職業生涯，形容是改變人生的經歷，又為遇到各地堅強的朋友而感恩；最後亦提到能夠披上港隊戰衣，為港出戰東奧是一大光榮。

李海恩在港出生及成長，11歲移民蘇格蘭，原本任職救護員，2017年回流香港，曾在主場上演的世界盃贏得銅牌，去夏與李慧詩並肩出戰東京奧運。4年前，她在德國練習時炒車送院，一度送入深切治療部，翌年出戰世界賽又在衝線前炒車，仍堅持抬起戰車走過終點。她在社交網透露，退役後將任私人教練。

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