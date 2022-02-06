英足盃｜哈維艾利洛復出即建功　利物浦淘汰卡迪夫城闖16強 (22:05)

利物浦此役由迪亞高祖達、羅拔圖法明奴及南野拓實掛帥，新兵前鋒路爾斯戴亞斯及克服斷腳傷患的中場哈維艾利洛先列後備。紅軍上半場佔盡優勢，82%控球率外，亦有11次攻門，但只有祖達初段的禁區頂射門中框，被卡迪夫城門將迪隆菲臘斯沒收。

53分鐘，紅軍右閘阿歷山大阿諾特開罰球予祖達頂入，路爾斯戴亞斯與哈維艾利洛在5分鐘後，分別入替拿比基達和居迪斯鍾斯，而卡迪夫城亦調入兩名鋒將加強攻力，惟在68分鐘再輸一球，被祖達傳球予南野拓實為紅軍改寫成2：0。主隊於76分鐘由18歲小將艾利洛再添入球，更是他養傷4個半月後復出即建功。即使卡城在4分鐘後有魯賓高韋爾破蛋，但紅軍仍以3：1取勝。

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