北京冬奧｜羽生結弦抵埗粉碎退賽傳聞　疫下棄住選手村避狂迷 (19:02)

羽生結弦連日來未有現身北京冬奧訓練場，中外傳媒向日本奧委會查詢，但亦被告知行蹤不明，昨日有記者在練習賽時看到電視螢幕，羽生名字旁出現WD（Withdraw），令退賽傳聞甚囂塵上。不過，他身穿西裝現身北京首都國際機場的照片，今午在Twitter及微博流出，「羽生抵達北京」關鍵詞更登上熱門搜尋。

羽生日前透過日本奧委會發布短片，表示疫下辦奧各方會有更多考量，自己不想染疫致努力白廢，亦不欲自己構成傳播機會。羽生過去所到之處，均會吸引大批狂迷追隨，日本傳媒報道他今行爭取男人滑三連霸，將不會入住選手村，而是下榻賽場附近的酒店，亦只會在明日踩冰訓練一次，準備周二先出戰短節目。

冬奧今日亦公布短節目順序，羽生在30人中排在21個出場，隊友宇野昌磨排22位，另一爭標勁敵、美國隊的陳巍排28位。他們戰畢短節目後，周四轉戰自由滑決出獎牌。

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