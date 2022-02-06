北京冬奧｜羽生結弦抵埗粉碎退賽傳聞　疫下棄住選手村避狂迷 (19:02)

全球傳媒與粉絲搜索一周，日本隊「冰王子」羽生結弦今午（6日）終現身北京，粉碎棄戰今屆冬奧的傳聞。粉絲極多的他早前透露擔心染疫，亦憂慮自己會成為疫情傳播的原因，據報今行爭取三連霸不會入住選手村，而是轉往酒店，明日訓練一次就會準備周二出賽。
羽生結弦連日來未有現身北京冬奧訓練場，中外傳媒向日本奧委會查詢，但亦被告知行蹤不明，昨日有記者在練習賽時看到電視螢幕，羽生名字旁出現WD（Withdraw），令退賽傳聞甚囂塵上。不過，他身穿西裝現身北京首都國際機場的照片，今午在Twitter及微博流出，「羽生抵達北京」關鍵詞更登上熱門搜尋。
羽生日前透過日本奧委會發布短片，表示疫下辦奧各方會有更多考量，自己不想染疫致努力白廢，亦不欲自己構成傳播機會。羽生過去所到之處，均會吸引大批狂迷追隨，日本傳媒報道他今行爭取男人滑三連霸，將不會入住選手村，而是下榻賽場附近的酒店，亦只會在明日踩冰訓練一次，準備周二先出戰短節目。
冬奧今日亦公布短節目順序，羽生在30人中排在21個出場，隊友宇野昌磨排22位，另一爭標勁敵、美國隊的陳巍排28位。他們戰畢短節目後，周四轉戰自由滑決出獎牌。
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